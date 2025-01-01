Меню
Киноафиша Эй, новенький

Спектакль Эй, новенький

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Эй, новенький» — история взросления через столкновение с новым миром

Спектакль «Эй, новенький» — это трогательная история о взрослении и преодолении собственных страхов. Мальчик Саша, который никогда не был в детском саду, сталкивается с новым этапом в своей жизни. Ему предстоит стать немного взрослее, привыкнуть к новым правилам и распорядку. Но как это сложно, когда хочется остаться в своем привычном мире, где все понятно и работает так, как нужно.

О чем спектакль

В этот день, полном неожиданных событий, Саша столкнется с детьми-папуасами, необычной едой в столовой и чувством одиночества. Он будет открывать для себя, что мир — это не всегда то, что он себе представлял, и что взрослая жизнь не так проста, как кажется на первый взгляд.

Основная идея

Спектакль «Эй, новенький» — это история о том, как важно делать шаг навстречу взрослой жизни, несмотря на страхи и неопределенность. Саша должен осознать, что его мир становится более сложным, и что чтобы расти, нужно принимать изменения и адаптироваться к новым условиям.

Интересные факты

История спектакля была переработана и переосмыслена, вдохновленная ранее показанным спектаклем «Солнышко 123». В нем детально раскрываются переживания мальчика, который впервые столкнулся с реальностью детского сада.

Режиссер
Юлия Иванова
В ролях
Иван Решетняк
Илья Кабальниченко
Ильдар Юсупов
Александра Юдина

