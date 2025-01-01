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Experience: музыка Ludovico Einaudi
Киноафиша Experience: музыка Ludovico Einaudi

Experience: музыка Ludovico Einaudi

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди в исполнении Марии Черной

Мария Черная, звезда российской сцены и концертирующая пианистка, представит эксклюзивную программу, посвященную творчеству известного композитора Людовико Эйнауди. Этот итальянский музыкант — один из самых ярких представителей неоклассики, чья музыка завораживает слушателей по всему миру.

Неповторимый стиль Эйнауди

Людовико Эйнауди создает уникальные произведения, которые делают неоклассику доступной для широкой аудитории. Его альбомы не только бьют рекорды продаж, но и получают признание в музыкальных кругах. В числе его самых известных работ — саундтреки к таким культовым фильмам, как «1+1», «Чёрный лебедь» и «Земля кочевников». Эти мелодии пронизаны глубокими эмоциями и способны затронуть даже самых искушенных слушателей.

Приглашаем на концерт

На концерте Мария Черная исполнит музыку Эйнауди с особой проникновенностью и выразительностью. Вы сможете погрузиться в утончённый мир, где драматизм гармонично сочетается с невесомой лёгкостью. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1500 ₽

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