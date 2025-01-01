Меню
Excite Quintet
Билеты от 1000₽
Киноафиша Excite Quintet

Excite Quintet

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальный фьюжн от Excite Quintet

Современная авторская инструментальная музыка, представленная коллективом Excite Quintet, является удивительным сплавом джаза с элементами прог-рока, хип-хопа и электроники. В этой музыке виртуозность сочетается с прозрачным мелодизмом, создавая уникальное звучание, где командная игра преобладает над сольными импровизациями.

Excite Quintet представит как композиции из своего дебютного альбома «Emptiness», так и новые работы. Каждое выступление - это искусный синтез индивидуальных почерков и профессионализма каждого из музыкантов. Зритель сможет насладиться свежим и запоминающимся, почти кинематографичным звучанием, которое точно не оставит равнодушным.

Путь к успеху

Коллектив впервые выступил в Клубе Алексея Козлова три года назад на джем-сейшне сцены The Beat. За это время Excite Quintet прошел путь от перспективного проекта до признанного коллектива, принимающего участие в выступлениях на ведущих джазовых площадках и фестивалях страны.

Excite Quintet стал резидентом Клуба Алексея Козлова и в феврале 2024 года достиг значимого успеха, выиграв на шоу-кейс-фестивале актуальной музыки «NewOpen Showcase» в Екатеринбурге. Это позволило коллективу получить грант на запись дебютного альбома «Emptiness», который выпущен на лейбле «JAZZIST».

Музыканты Excite Quintet

На сцену выйдут:

  • Владимир Чепрасов — фортепиано
  • Святослав Епифанов — гитара
  • Артур Мартиросян — бас-гитара
  • Омар Саидов — ударные
  • Егор Попов — саксофон

Не упустите возможность погрузиться в мир оригинальных звуков и эмоций, которые подарит вам этот выдающийся коллектив!

Купить билет на концерт Excite Quintet

Декабрь
16 декабря вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

