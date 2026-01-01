Excite Quintet: 4 года
12+
О концерте

Excite Quintet: Концерт к четвёртой годовщине

30 июня 2026 года Excite Quintet отметит 4-летие своей сценической карьеры в клубе Алексея Козлова. Это заведение стало отправной точкой для ансамбля, так как именно здесь четыре года назад коллектив впервые вышел на сцену.

Программа вечера обещает быть насыщенной и разнообразной. Здесь прозвучат авторские пьесы и композиции из дебютного альбома «Emptiness», а также новая работа группы — музыкальный манифест следующего этапа в жизни проекта. Кроме того, в программе выступят специальные гости, чьи имена будут объявлены дополнительно. Их участие станет гарантией живого диалога и неожиданных поворотов в звучании квинтета.

Звучание и состав группы

Музыка Excite Quintet — это уникальный фьюжн, сочетающий джаз с элементами прог-рока, хип-хопа и электроники. Коллектив известен своим виртуозным мелодизмом и кинематографичным звучанием. Главная сила группы заключается в мощной командной игре, которая преодолевает сольные импровизации благодаря синтезу индивидуальных подходов каждого музыканта.

За четыре года своего существования коллектив прошел путь от дебютного выступления до резидентства в клубе, а также завоевал победу на шоу-кейс-фестивале «NewOpen Showcase» в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Альбом «Emptiness», выпущенный на лейбле JAZZIST, был тепло встречён как критиками, так и слушателями.

Состав и специальные гости

На сцене 30 июня выступят:

  • Егор Попов (саксофон)
  • Святослав Епифанов (гитара)
  • Владимир Чепрасов (фортепиано)
  • Артур Мартиросян (бас-гитара)
  • Омар Саидов (ударные)

Специальные гости добавят некую изюминку в концерт, создавая уникальную атмосферу вечера. Ждем все с нетерпением!

Июнь
30 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
