Excite Quintet: 4 года

30 июня 2026 года Excite Quintet отметит 4-летие своей сценической карьеры в клубе Алексея Козлова. Это заведение стало отправной точкой для ансамбля, так как именно здесь четыре года назад коллектив впервые вышел на сцену.
Программа вечера обещает быть насыщенной и разнообразной. Здесь прозвучат авторские пьесы и композиции из дебютного альбома «Emptiness», а также новая работа группы — музыкальный манифест следующего этапа в жизни проекта. Кроме того, в программе выступят специальные гости, чьи имена будут объявлены дополнительно. Их участие станет гарантией живого диалога и неожиданных поворотов в звучании квинтета.
Музыка Excite Quintet — это уникальный фьюжн, сочетающий джаз с элементами прог-рока, хип-хопа и электроники. Коллектив известен своим виртуозным мелодизмом и кинематографичным звучанием. Главная сила группы заключается в мощной командной игре, которая преодолевает сольные импровизации благодаря синтезу индивидуальных подходов каждого музыканта.
За четыре года своего существования коллектив прошел путь от дебютного выступления до резидентства в клубе, а также завоевал победу на шоу-кейс-фестивале «NewOpen Showcase» в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Альбом «Emptiness», выпущенный на лейбле JAZZIST, был тепло встречён как критиками, так и слушателями.
Специальные гости добавят некую изюминку в концерт, создавая уникальную атмосферу вечера. Ждем все с нетерпением!