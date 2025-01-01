Меню
Европейское Рождество в Соборе
Билеты от 3200₽
Киноафиша Европейское Рождество в Соборе

Европейское Рождество в Соборе

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте

Рождественский концерт в соборе: время чудес и музыкального общения

Рождество - это время ожидания чудес, наполненное праздничной суетой и предвкушением. Каждый год мы с нетерпением ждем этого волшебного момента, который приносит радость и тепло.

Сюрпризы для слушателей

В этом году мы приготовили особый сюрприз для наших любимых зрителей - уникальный рождественский концерт. На сцене соберется великолепный состав исполнителей, которые представят программу, объединяющую сочинения гениальных композиторов. Погрузитесь в мир классической музыки и насладитесь звуками, которые перенесут вас в другую эпоху.

Музыка в старинном соборе

Звуки органа, саксофона, трубы и вокала превратят старинный собор в настоящую музыкальную капеллу. Этот уникальный ансамбль наполнит пространство гармонией и праздничным настроением, создавая атмосферу, которая, надеемся, останется в вашей душе надолго.

Подарки, сделанные с любовью

Не забывайте: главный атрибут любого праздника - это подарки. Приходите, чтобы насладиться волшебством музыки и поделиться этим моментом с близкими. Рождественский концерт - это не просто событие, это возможность создать новые воспоминания и почувствовать теплоту праздника.

Ожидаем вас на нашем концерте, где рождественская гармония станет вашим путеводителем в мире музыки и сказки!

Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 3200 ₽

