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Европейское Рождество в Соборе. Штраус-Гала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Европейское Рождество в Соборе. Штраус-Гала

Европейское Рождество в Соборе. Штраус-Гала

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Волшебство музыки Иоганна Штрауса в исполнении Государственного Кремлевского оркестра

Зима приносит с собой ожидание чудес, и что может быть более праздничным, чем концерт с легкой и жизнерадостной музыкой «короля вальсов» Иоганна Штрауса? На сцене вас ждет выдающийся Государственный Кремлевский оркестр под руководством художественного руководителя Константина Чудовского и дирижера Андрея Колотушкина.

В программe звучат знаменитые вальсы, мазурки и польки, которые уже более 150 лет радуют меломанов по всему миру. Эти произведения продолжают завоевывать сердца зрителей, и их исполняют самые известные коллективы, собирая аншлаги по всему свету.

Наследие семьи Штраус

Иоганн Штраус-сын — самый успешный представитель династии Штраусов, прославившийся своими виртуозными композициями. Его музыка подняла танцевальный жанр до симфонических высот, оказав огромное влияние на музыкальную культуру. Неудивительно, что его произведения остаются столь популярными; в его творчестве сохранилось почти 500 неповторимых мелодий.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов, что гарантирует высокий уровень исполнения и непередаваемую атмосферу праздника. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего театрального чуда!

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Декабрь
5 декабря суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
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