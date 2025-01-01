Меню
Европейское Рождество в Соборе. Штраус-гала
Билеты от 1000₽
12+
О концерте/спектакле

Очарование музыки Иоганна Штрауса

Зима. В воздухе витает ожидание чуда, повсюду ощущается праздничная атмосфера. Что может быть лучше концерта с лёгкой, искрящейся и жизнерадостной музыкой «короля вальсов» Иоганна Штрауса, исполненной талантливым оркестром?

Звучание, покорившее мир

Чудесные вальсы, мазурки и польки Иоганна Штрауса уже более 150 лет радуют меломанов в Старом и Новом Свете. Эти произведения не раз исполнялись самыми именитыми коллективами для огромного числа благодарных слушателей.

Успех династии Штраусов

Сочинения всей династии Штраусов пользовались необыкновенной популярностью, но именно Иоганн Штраус-сын удостоился наибольшего успеха и восторженного признания публики. Благодаря своему таланту, он поднял танцевальную музыку до поистине симфонических высот.

Наследие «короля вальса»

Представить потери музыкальной культуры, если бы Иоганн поддался настойчивым требованиям отца и стал банкиром, трудно. К счастью, этого не произошло, и сегодня мы имеем возможность вновь насладиться великолепными сочинениями почти 500 произведений, созданных «королём вальса».

Купить билет на концерт Европейское Рождество в Соборе. Штраус-гала

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

