Спектакль-экскурсия «Еврейский театр. История справа налево» в театре Шалом

Театр «Шалом» (Сцена на Новослободской) приглашает вас на уникальную экскурсию спектакля «Еврейский театр. История справа налево». Это мероприятие проходит в рамках выставки «Свиток времени» и рассказывает о развитии еврейского театра от Средневековья до наших дней.

Путешествие по истории

Экскурсия охватывает шесть этажей здания, начиная свое путешествие по винтовой лестнице. Каждый этаж наполнен уникальными экспонатами, которые будут сопровождаться увлекательными рассказами экскурсоводов. В главных ролях выступают София Незнамова и Милана Владыкина, которые создадут живую атмосферу исторического путешествия.

Для любителей театра и истории

Этот спектакль предназначен для всех, кто интересуется историей театра и культурными парадоксами. Вы сможете не только насладиться театральным искусством, но и узнать много нового о его еврейских корнях и влиянии на мировую культуру.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого театрального события!