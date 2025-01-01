Театр «Шалом» (Сцена на Новослободской) приглашает вас на уникальную экскурсию спектакля «Еврейский театр. История справа налево». Это мероприятие проходит в рамках выставки «Свиток времени» и рассказывает о развитии еврейского театра от Средневековья до наших дней.
Экскурсия охватывает шесть этажей здания, начиная свое путешествие по винтовой лестнице. Каждый этаж наполнен уникальными экспонатами, которые будут сопровождаться увлекательными рассказами экскурсоводов. В главных ролях выступают София Незнамова и Милана Владыкина, которые создадут живую атмосферу исторического путешествия.
Этот спектакль предназначен для всех, кто интересуется историей театра и культурными парадоксами. Вы сможете не только насладиться театральным искусством, но и узнать много нового о его еврейских корнях и влиянии на мировую культуру.
Не упустите возможность стать частью этого неповторимого театрального события!