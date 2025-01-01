Меню
Еврейский джаз. Вова Чё Морале & Sweet Hot Jazz Band
Еврейский джаз. Вова Чё Морале & Sweet Hot Jazz Band

Еврейский джаз в Большой Хоральной Синагоге

Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band приглашают всех погрузиться в мир музыки, иронии и легкой грусти. Это уникальное сочетание делает культовые еврейские мелодии особенно притягательными, а новое звучание, созданное джазовым прочтением, добавляет им свежести.

Влияние еврейской культуры на джаз

Вова расскажет о том, как евреи повлияли на формирование джаза. Интерактив с залом сделает концерт по-настоящему живым и теплым. Экзотический коктейль из мелодий приправят мировые джазовые шедевры, созданные композиторами еврейского происхождения, а также авторские композиции Вовы Чё Морале.

Погружение в атмосферу

В легких ритмах свинга и зажигательных джазовых импровизациях вы почувствуете дуновение горячего ветра древней культуры, подарившей миру множество выдающихся музыкантов. Вова Чё Морале давно и прочно занял нишу развлекательного джаза, продолжая традиции великих основателей жанра, таких как Луи Армстронг и Луис Прима.

Живое исполнение и уникальный стиль

Виртуоз импровизации, он исполняет собственную музыку, а авторские песни Sweet Hot Jazz Band можно услышать на радио Jazz FM и в отечественных сериалах. Публика всегда ждет искрометный джазовый stand up от Вовы Чё Морале, который щедро делится со зрителями своими эмоциями.

Смешные и трогательные подводки к песням, тонкая ирония, парадоксальный юмор и неожиданные лирические откровения – всё это создаёт атмосферу настоящего интерактивного шоу. Даже самые стойкие зрители не остаются равнодушными, и концерт превращается в увлекательное путешествие в мир еврейского джаза!

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Большая хоральная синагога Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 2
от 700 ₽

