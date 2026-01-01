Оповещения от Киноафиши
Эволюция, или Откуда я взялся
Киноафиша Эволюция, или Откуда я взялся

Спектакль Эволюция, или Откуда я взялся

Постановка
Глобус 0+
Возраст 0+

О спектакле

Познавательный спектакль для детей в Новосибирском театре «Глобус»

В театре «Глобус» состоялся анонс бэби-спектакля «Эволюция, или Откуда я взялся». Этот увлекательный проект задает важные вопросы о происхождении жизни на Земле и человечества.

Загадки Вселенной для самых маленьких

Кто жил на Земле миллионы лет назад? Почему мы такие, какие есть? Откуда в нас частички звезд? На эти и многие другие непростые вопросы ответят артисты театра с помощью стихов, интересных заданий и веселых игр. Спектакль позволит малышам познакомиться с основами науки в дружелюбной и веселой атмосфере.

Образовательный подход

«Эволюция» — это первый научный опыт для маленьких зрителей. Артисты расскажут о серьезных вещах простым языком, делая акцент на игре и интерактивности. Мамы и папы могут быть уверены, что их дети не только развлекутся, но и познают важные аспекты о своем мире.

Не пропустите возможность познакомить своих детей с увлекательным миром науки и искусства! Спектакль «Эволюция, или Откуда я взялся» станет отличным выбором для родителей, ищущих интересные занятия для своих малышей.

Купить билет на спектакль Эволюция, или Откуда я взялся

Апрель
10 апреля пятница
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

