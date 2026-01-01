Evil Not Alone - презентация альбома + Natry

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Презентация нового альбома группы Evil Not Alone в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» состоится долгожданная презентация нового альбома группы Evil Not Alone. Этот вечер предназначен для всех любителей громкого и честного металла.

Громкое возвращение

Группа Evil Not Alone возвращается с новым альбомом, который стал громким, жёстким и предельно честным. В программе — не только свежий материал, но и проверенные хиты, которые давно завоевали признание зрителей.

Настоящее концертное звучание

Презентация альбома обещает быть настоящим музыкальным событием. Каждая композиция будет исполнена в своём истинном концертном звучании, что даст возможность зрителям ощутить полную силу и энергетику группы.

Сет от группы Natry

Дополнит программу выразительный сет от группы Natry, которая также не оставит зрителей равнодушными. Готовьтесь к незабываемому вечеру в окружении атмосферы настоящего металла!

Короче, будет громко. Будет жёстко!

Март
28 марта суббота
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1200 ₽

