Евгения Зима «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции»

Шоу, посвященное Антонио Вивальди в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится уникальное мультимедийное шоу, погружающее зрителей в мир неоклассической музыки. В центре внимания — жизнь и творчество великого композитора Антонио Вивальди, а также загадки его произведений.

Автор шоу Евгения Зима создает впечатляющий синтез визуального и музыкального искусства. В рамках представления будет использовано целых 4000 отрисованных вручную кадров и 1600 страниц нотного текста. Живой оркестр и современная хореография добавят динамики и выразительности.

Это мероприятие станет настоящим праздником для всех, кто интересуется музыкальной историей и мультимедийными спектаклями. Зрители смогут насладиться атмосферой тайны и волшебства средневековой Венеции, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!