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Евгения Зима. Гала-шоу
Киноафиша Евгения Зима. Гала-шоу

Евгения Зима. Гала-шоу

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гала-Шоу Евгении Зимы: Три Легенды

Шоу Евгении Зимы, которое шесть лет назад изменило представление критиков о классической музыке, продолжает завоевывать сердца зрителей по всей стране. Забудьте всё, что вы знали о классической музыке! Этот революционер жанра представляет событие, аналогов которому нет в России: Гала-Шоу – Три Шоу в Одном.

Иммерсивное Путешествие

Всего за два часа зрителей ждет уникальное иммерсивное путешествие по трем нашумевшим мультимедиа-шедеврам неоклассики:

  • «Музыка в темноте» – неоклассика под звездным небом.
  • «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» – загадочная история гения и его «черного человека».
  • «Время Женщин» – мощная сага о семье и связи поколений.

Гала-Формат

Новое шоу – это не просто сборник номеров, это настоящий Гала-Формат! Зрителей ждет еще больше неоклассики в исполнении оркестра «Виртуозы Петербурга», оперных голосов и визуальной мощи. Современная хореография и головокружительная воздушная гимнастика придадут шоу дополнительный драйв.

Единственный Шанс

Не можете выбрать между легендарными шоу Евгении Зимы? Или ваше сердце отдано одному из них? Это ваш единственный шанс прожить все три истории за один вечер!

Гала-Шоу. Три Легенды.

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
20:00 от 1500 ₽

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