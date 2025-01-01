Меню
Евгения Смольянинова. Золотые россыпи романса
Евгения Смольянинова. Золотые россыпи романса

6+
Концерт Евгении Смольяниновой в Петербурге

4 ноября 2025 года в великолепном петербургском зале «У Финляндского» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» состоится удивительный концерт певицы, обладательницы премии «Национальное достояние России» Евгении Смольяниновой. В рамках своей концертной программы «Золотые россыпи романса» она представит зрителям богатство русской музыкальной культуры.

Творческая биография

Евгения Смольянинова — заслуженная артистка России, широко известная как самобытная исполнительница старинных русских народных песен, романсов и баллад. В начале своей карьеры она участвовала в спектакле Вячеслава Полунина «Картинки с выставки» и в спектакле «Муму» Малого Драматического театра Санкт-Петербурга.

Забытые мелодии из глубинки

Певица совершила множество поездок по российской глубинке, отыскивая необыкновенной красоты забытые деревенские песни. В 1986 году ее голос впервые прозвучал в кинематографе в фильме «Жизнь Клима Самгина». В 1989 году романса «В лунном сияньи» стал настоящей визитной карточкой певицы.

Награды и достижения

В 2005 году Смольянинова была удостоена премии «Национальное достояние России», а в 2007 году получила орден «Святой княгини Ольги» от Русской Православной Церкви и орден «Торжество Православия». Ее концертные программы — это всегда духовный и душевный подарок для зрителей, полные непередаваемой русской души.

Что ждать на концерте

В уютном концертном зале «У Финляндского» певица подарит слушателям замечательный концерт в двух отделениях. Она исполнит многие любимые старинные песни, романсы и баллады. Часть концерта будет посвящена романсам, которые Евгения почерпнула из репертуара своих любимых певиц XX века, таких как Клавдия Шульженко и Анна Герман.

Не обойдется без исполнения романсов, ставших визитной карточкой певицы: «В лунном сияньи», «Не обмани», «Слово мама дорогое» и других произведений. Концерт сопровождать Михаил Бенедиктов на рояле.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1000 ₽

