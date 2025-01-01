Евгения Симонова и Зоя Кайдановская. Семейный вечер

Тёплый вечер с Евгенией Симоновой: «Семейный вечер»

«Вот сейчас представьте себе, пожалуйста, что как будто бы вы пришли к нам в гости», — скажет Евгения Симонова, открывая чудесный, атмосферный вечер. Эта актриса, которую называют принцессой советского кино и самой загадочной российской актрисой, продолжает радовать зрителей своей уникальностью и обаянием.

Вечная молодость и самобытность

Евгения Симонова по-прежнему обладает тонкими чертами лица, ямочками на щеках и тёплым взглядом выразительных бездонных глаз. Кажется, что она знает секрет вечной молодости, ведь ей удалось сохранить свою индивидуальность и самобытность на протяжении многих лет.

Семья как источник вдохновения

Название концерта «Семейный вечер» неслучайно. Самой большой ценностью и счастьем своей жизни Евгения называет свою семью. Она считает, что родилась в правильной семье, и именно это ощущение вдохновляет её на творчество.

Программа вечера

На «Семейном вечере» собраны номера, которые так или иначе связаны с её большой семьёй. Прозвучат рассказы о удивительной семейной атмосфере и необычных традициях, которые бережно поддерживают и передают своим детям мать, народная артистка России Евгения Симонова, и дочь, заслуженная артистка РФ Зоя Кайдановская.

Зрителей ждут стихотворения Александра Пушкина и Игоря Северянина, рассказ Надежды Тэффи «Вендетта», городские романсы и народные песни. Также прозвучат дуэты из опер, которые добавят музыкального разнообразия в программу.

Удивительные люди на сцене

В рамках вечера Евгения Симонова поделится историями об удивительных людях, артистах и режиссёрах, с которыми ей повезло работать в театре и сниматься в кино. Этот вечер станет настоящим праздником для всех, кто ценит искусство и атмосферу родного дома.

Не упустите возможность стать частью этого тёплого и душевного события!