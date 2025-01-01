Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Евгения Рябцева. Концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Евгения Рябцева. Концерт

Евгения Рябцева. Концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Концерт Евгении Рябцевой: Музыка, напоенная искренностью

Приглашаем вас на особенный вечер – концерт Евгении Рябцевой, который состоится 14 сентября в 18:00. Это событие обещает стать настоящим музыкальным открытием, объединяя в себе элементы инди-рока и этнического звучания.

Что вас ждет на концерте

  • Глубокие гитарные переливы: они будут насыщены современными инди-ритмами.
  • Гипнотические ритмы и напевы: звуки, вдохновленные русскими традициями.
  • Искренние тексты: песни, которые говорят с душой.
  • Энергия живого выступления: особая атмосфера, которая создаст неповторимую связь с зрителями.

Приходите на концерт, чтобы ощутить магию живого звука и погрузиться в атмосферу творчества. Это вечер для тех, кто ищет глубину, искренность и не боится новых ощущений.

Информация о мероприятии

  • Дата: 14 сентября, воскресенье
  • Время: 18:00
  • Место: Фламенкерия, м. Бауманская, Доброслободская д.5 А
  • Вход: от 1800 рублей

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
18:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

6+
Джаз
Anastasia Jazzy
8 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Аффинаж
16+
Рок
Аффинаж
31 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 3700 ₽
Рояль в рок-н-ролле
18+
Рояль в рок-н-ролле
12 декабря в 21:30 Ритм-блюз
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше