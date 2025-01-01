Евгения Рябцева. Концерт

Концерт Евгении Рябцевой: Музыка, напоенная искренностью
Приглашаем вас на особенный вечер – концерт Евгении Рябцевой, который состоится 14 сентября в 18:00. Это событие обещает стать настоящим музыкальным открытием, объединяя в себе элементы инди-рока и этнического звучания.
Что вас ждет на концерте
- Глубокие гитарные переливы: они будут насыщены современными инди-ритмами.
- Гипнотические ритмы и напевы: звуки, вдохновленные русскими традициями.
- Искренние тексты: песни, которые говорят с душой.
- Энергия живого выступления: особая атмосфера, которая создаст неповторимую связь с зрителями.
Приходите на концерт, чтобы ощутить магию живого звука и погрузиться в атмосферу творчества. Это вечер для тех, кто ищет глубину, искренность и не боится новых ощущений.
Информация о мероприятии
- Дата: 14 сентября, воскресенье
- Время: 18:00
- Место: Фламенкерия, м. Бауманская, Доброслободская д.5 А
- Вход: от 1800 рублей