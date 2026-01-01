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Евгения Образцова. Жизнь на кончиках пальцев…
Билеты от 3000₽
Киноафиша Евгения Образцова. Жизнь на кончиках пальцев…

Спектакль Евгения Образцова. Жизнь на кончиках пальцев…

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Творческий вечер Евгении Образцовой в Доме музыки

Заслуженная артистка России и прима-балерина Большого театра Евгения Образцова проведёт свой творческий вечер в Доме музыки. В программе ожидаются дуэты из классических постановок, а также современные номера, включая эксклюзивные премьеры.

Евгения Образцова, лауреат премии «Золотая маска», известна своими выступлениями в легендарных театрах мира и ролью балерины в фильме Седрика Клапиша «Красотки». Этот вечер станет настоящим событием для любителей балета и поклонников творчества Образцовой.

Уникальные выступления

На сцене вечер будут делить лучшие партнёры Евгении, а также талантливые балерины, с которыми артистку связывают тёплые личные и творческие отношения. В репертуаре вечера — дуэты из любимых классических балетов и современные хореографические произведения.

Биография Евгении Образцовой

Евгения Образцова начала свою карьеру после выпуска из Академии русского балета имени Вагановой в 2002 году, когда была принята в труппу Мариинского театра. В своём первом сезоне она уже успела debutировать в Париже и исполнила главную женскую партию в балете «Ромео и Джульетта», что стало уникальным событием для театра.

В 2005 году Образцова завоевала золотую медаль на Московском международном конкурсе артистов балета имени Ю.Н. Григоровича, после чего её пригласили на гастроли с ведущими театрами мира, такими как La Scala, Римский оперный театр и Лондонский королевский театр Ковент Гарден.

Кроме того, Евгения дебютировала в кино в 2005 году, сыграв балерину в фильме «Красотки». Она также появилась в других кинопроектах, включая «Балерина» и «Француз», который премировался на кинофестивале «Кинотавр» в 2019 году.

Купить билет на спектакль Евгения Образцова. Жизнь на кончиках пальцев…

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Октябрь
9 октября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3000 ₽

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