Евгений Жаринов. Путешествие Москва-Петушки
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Лекция о поэме «Москва-Петушки» Евгения Жаринова

Количество интерпретаций поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» насчитывает сотни версий. Огромное количество переизданий в разных странах говорит о ее невероятной популярности. Почему эта одиозная поэма стала одним из величайших произведений литературы ХХ века? На это и другие вопросы ответит Евгений Жаринов на своей лекции.

Темы лекции

  • Что объединяет автора поэмы с Жаком Дерридой и другими постмодернистами?
  • Почему, несмотря на нецензурность, в романе нет и тени пошлости?
  • Как образ пьяницы Венички вплетен в современный культурный контекст?
  • В чем параллели между героем поэмы и Евгением Онегиным?

Цитата Евгения Жаринова

«Об этом романе говорить очень сложно. Потому что читать его в цензурном варианте бессмысленно, а в нецензурном не каждый выдержит. Я буду играть на том малом поле смыслов, которые остаются в этом романе помимо нецензурщины и буду выступать как филолог и культуролог, утверждая, что это действительно одно из величайших явлений современной литературы на русском языке».

О спикере

Евгений Жаринов — писатель, публицист, литературовед. Он является доктором филологических наук и профессором Московского государственного лингвистического университета и ВГИКа. Жаринов — ведущий и постоянный участник радио- и телепрограмм о культуре, а также лауреат двух премий «Золотой микрофон». В его творческом портфолио такие книги, как «Жак де Моле», «Нация и сталь», «Голос» и «Библиотека Дон Кихота». Он также известен как переводчик мировых бестселлеров, таких как «Волшебник Земноморья» Урсулы ле Гуин.

Информация о мероприятии

  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
  • Рекомендуемый возраст: 16+

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться к ней онлайн.

Ноябрь
7 ноября пятница
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3500 ₽

