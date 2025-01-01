Спектакль Евгений Симонов -100. Творческий вечер

Творческий вечер в честь 100-летия Евгения Рубеновича Симонова в театре Вахтангова

21 июня 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося театрального деятеля — народного артиста СССР, главного режиссера Театра Вахтангова, Евгения Рубеновича Симонова (1925–1994). Этот творческий вечер станет данью уважения к его наследию и вкладу в театральное искусство.

О семье и ранних годах Евгения Симонова

Евгений Рубенович родился в творческой семье. Его мать, Елена Берсенева, была актрисой Театра Вахтангова, а отец, Рубен Симонов, — главным режиссером. Неудивительно, что с детства он ощущал связь с театром. Интересный факт: Елена Михайловна никогда не ругала сына за плохие отметки, но однажды, после неудачи по музыке, даже вылила на него чернильницу!

Отношения с отцом были очень близкими и доверительными. Рубен Николаевич давал Евгению советы, среди которых было три правила: не показывать пьесы, не просить денег и не пить его коньяк. Эти моменты подчеркивают уникальную атмосферу в семье и предвосхищают дальнейший путь Симонова в театре.

Творческий путь Евгения Симонова

В 1947 году Евгений Симонов окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина. Его первый спектакль, «Летний день», был поставлен в 1950 году. В 1969 году, после смерти отца, он возглавил Театр Вахтангова, продолжив и укрепив поэтическую линию театра. Его работы отличались глубиной и эмоциональной насыщенностью.

В последние годы жизни Евгений Рубенович руководил Театром-студией имени Р. Симонова, который позже стал известен как «Симоновская сцена» в честь обоих Симоновых.

Вечер-посвящение в театре Вахтангова

Творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Симонова, организуют его сын, заслуженный артист РФ Рубен Симонов, и внучка, актриса и режиссёр Екатерина Симонова. В репетициях участвуют артисты Театра Вахтангова, что подчеркивает преемственность традиций и уважение к наследию великого режиссера.

Приглашаем зрителей присоединиться к этому значимому событию и отпраздновать жизнь и творчество Евгения Рубеновича Симонова!