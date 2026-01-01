Евгений Шварц. Навеки ваш — Сергей Есенин
Евгений Шварц. Навеки ваш — Сергей Есенин

12+
О концерте

Музыкально-поэтический вечер «Евгений Шварц» в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный музыкально-поэтический вечер, подготовленный Евгением Шварцем. Это мероприятие объединяет симфоническую музыку, поэзию и мемуарную прозу, создавая неповторимую атмосферу.

Ведущий вечера

Молодой актёр, известный своими ролями в историко-фэнтезийном сериале «Карамора», а также в музыкальном фильме «Пророк. История Александра Пушкина», исполнит стихотворения Сергея Есенина и яркие воспоминания его современников.

Музыка и оформление

Среди участников вечера — Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением дирижёра Михаила Астафьева. Режиссёр Татьяна Миткалёва и музыкальный редактор Константин Рычков также принимают участие в создании этого незабываемого представления.

Тематические картины

Вечер продолжит раскрывать ключевые моменты жизни и творчества Есенина через театр, представляя их как ряд образных театрализованных картин. Это позволит зрителям не только услышать стихи, но и почувствовать дух эпохи.

Не упустите возможность стать частью этого лекционного спектакля, который соединяет слова и музыку в одном из самых вдохновляющих вечеров!

3 октября суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
