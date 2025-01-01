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Евгений Петросян. Юбилейный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Евгений Петросян. Юбилейный концерт

Евгений Петросян. Юбилейный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Евгения Петросяна: 80 лет на сцене

З ноября 2025 года в Кремлевском Дворце пройдет большой сольный юбилейный концерт народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, приуроченный к его 80-летию. Этот концерт обещает стать настоящим праздником юмора и искусства, ведь артист с 1962 года радует зрителей своими выступлениями.

Творческий путь и достижения

Евгений Петросян — выдающийся мастер юмора, который на протяжении своей карьеры остается на гребне эстрадной волны. Его творчество не утратило популярность и сегодня, что свидетельствует о невероятной любви зрителей и безграничном творческом запале артиста.

Многочисленные работы Петросяна стали классикой юмористического жанра. Остроумные репризы, запоминающиеся фразы из монологов и фельетонов, а также сценки вошли в обиход и стали цитатами в народе. Репертуар артиста настолько велик, что он занесен в Книгу Рекордов России.

Что ждать в юбилейный вечер?

В юбилейный вечер зрителей ожидает уникальная программа, в которой прозвучат как новые произведения, так и полюбившиеся публике монологи. Это будет замечательная возможность вновь встретиться с любимым артистом и насладиться его неподражаемым стилем.

Как гласит старая пословица: «Спешите видеть!» Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт Евгений Петросян. Юбилейный концерт

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