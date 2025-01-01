Спектакль Евгений Панфилов. Наследие

Приглашаем вас на уникальный концептуальный концерт, в котором пересекаются перформанс, современный танец, мультимедиа и документалистика. Это творческое высказывание от команды «Евгений Панфилов. Наследие» приурочено к 70-летию выдающегося мастера.
Концерт представляет собой выжимку из четырех лабораторий современного искусства, каждая из которых привносит свое видение и подход:
Концерт "Наследие" – это не просто спектакль, а глубокое погружение в многообразие современных хореографических практик. Вы увидите, как разные дисциплины объединяются в одно целое, создавая мощное зрелище. Это уникальная возможность прикоснуться к наследию Евгения Панфилова и увидеть, как его идеи продолжают развиваться в руках нового поколения артистов.
