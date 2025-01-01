Меню
Евгений Панфилов. Наследие
Киноафиша Евгений Панфилов. Наследие

Спектакль Евгений Панфилов. Наследие

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концептуальный концерт "Наследие" в формате мультижанра

Приглашаем вас на уникальный концептуальный концерт, в котором пересекаются перформанс, современный танец, мультимедиа и документалистика. Это творческое высказывание от команды «Евгений Панфилов. Наследие» приурочено к 70-летию выдающегося мастера.

Что вас ждет?

Концерт представляет собой выжимку из четырех лабораторий современного искусства, каждая из которых привносит свое видение и подход:

  • Лаборатория "Авторский стиль танца Евгения Панфилова" – под руководством Арины Панфиловой, где исследуются основные принципы и техники танца, воспитанные мастером.
  • Лаборатория современной хореографии "Против течения" – под управлением Марины Кремневой, освещающая современные тренды и нестандартные подходы к движению.
  • Лаборатория перформанса "Разговор о телесности" – с Динарой Садыковой, представляющая актуальные темы и концепции, связанные с телесностью и самовыражением.
  • Лаборатория кинотанца "Наследие" – под руководством Владимира Кирьянова, которая объединяет танец и кинематограф в едином художественном потоке.

Почему стоит пойти на концерт?

Концерт "Наследие" – это не просто спектакль, а глубокое погружение в многообразие современных хореографических практик. Вы увидите, как разные дисциплины объединяются в одно целое, создавая мощное зрелище. Это уникальная возможность прикоснуться к наследию Евгения Панфилова и увидеть, как его идеи продолжают развиваться в руках нового поколения артистов.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события в мире современного искусства!

Купить билет на спектакль Евгений Панфилов. Наследие

В других городах
Октябрь
20 октября понедельник
20:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 500 ₽

