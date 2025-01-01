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Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Исследование хандры и счастья по мотивам романа Александра Пушкина

Что такое это странное русское чувство — хандра? Как она уводит человека от счастья и отнимает смелость жить? Эти глубокие вопросы ставит перед зрителями спектакль по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». В этом произведении автор проникает в суть хандры и ее влияние на человеческое существование.

Сюжет

Евгений Онегин приезжает в деревню за дядиным наследством, надеясь, что смена обстановки развеет его тоску, навеянную высшим светом. Однако пасторальные пейзажи недолго удерживают столичного повесу. Онегин быстро находит друзей, среди которых юный и восторженный Владимир Ленский. Но, к сожалению, Онегин не может оценить искреннюю дружбу и чистую любовь Татьяны Лариной.

Тема и актуализация

Цинизм и холодность главного героя уводят его от истинного счастья и возможности смело чувствовать и жить. Спектакль «Евгений Онегин» не нуждается в интерпретации, но требует актуализации. Актеры создадут ясное и коллективное прочтение, вовлекая зрителей в процесс и приближая их к современному пониманию произведения.

Интересные факты

  • Роман «Евгений Онегин» считается одним из первых русских романов в стихах.
  • Пушкин в своем произведении затрагивает темы любви, одиночества и поисков смысла жизни.
  • Спектакль обещает быть интерактивным, что позволит зрителям глубже погрузиться в атмосферу произведения.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене! Спектакль «Евгений Онегин» ждет вас.

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Арсений Фогелев
Анастасия Поддубная
Елизавета Вареникова
Анастасия Довбыш
Михаил Дубовский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 27 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 500 ₽

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