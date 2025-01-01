Спектакль Евгений Онегин

Новая интерпретация «Евгения Онегина» в Мариинском театре

Что я могу еще сказать? Этот вопрос неизбежно задает себе каждый режиссер, ставящий «Евгения Онегина» – самую популярную русскую оперу. В Мариинском театре, на исторической сцене которого хранится эталонный «Онегин» – классический темиркановский спектакль 1982 года, задача оказывается особенно сложной.

Лирические сцены как драма чувств

Алексей Степанюк решил представить «лирические сцены» Чайковского в формате драмы чувств и взросления. Его постановка уникальна тем, что рассчитана на молодой исполнительский состав, что, по задумке композитора, было важным аспектом при переносе оперы на большую сцену.

Молодость и максимализм

Сестры Ларины, Онегин, Ленский – в спектакле Степанюка это очень молодые люди. Молодости, как известно, присущ максимализм: любовь, отвержение, ревность, гнев и обида – все эти чувства, переживаемые впервые, сотрясают души героев, приводя к катастрофическим последствиям.

Современные переживания в XIX веке

Хотя действие происходит в XIX веке с его строгими кодексами чести и социальными нормами, переживания героев остаются понятными современному зрителю, особенно молодежи. Режиссер поделился: «Я бы хотел, чтобы в моем спектакле молодые люди узнавали себя».

Персонажи и их чувства

Все персонажи узнаваемы: застенчивая «книжная» девушка Татьяна, жизнерадостная Ольга, ранимая творческая натура Владимир и высокомерный щеголь Евгений. Каждый из них сталкивается с сильнейшими чувствами, в то время как старшее поколение, увы, не только не в силах помочь, но и толкает молодежь в пропасть – как это происходит с персонажем старого дуэлиста Зарецкого.

Критическая точка взросления

Критическая точка взросления – смерть Ленского. Юный поэт успевает провести взглядом удалившиеся «весны златые дни» и навсегда остается восемнадцатилетним. Драма Татьяны и Евгения – это история «несинхронного» взросления, когда один «дорастает» до чувств другого, но, увы, слишком поздно.

