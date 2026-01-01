Знаменитая опера П.И. Чайковского, обогатившая «энциклопедию русской жизни» музыкальным звучанием, стала символом русской классической музыки. Однако творческая команда новой постановки решает отойти от традиционных оперных канонов. Вместо золота, парчи и масштабных декораций, они выбирают камерное пространство и сдержанное оформление, чтобы сосредоточиться на главном — душе произведения.
Опера основана на лирических сценах в семи картинах, написанных по одноименному роману в стихах А.С. Пушкина. Интересно, что изначально Чайковский задумывал именно камерное исполнение своего произведения и предложил его для постановки директору Московской консерватории Н.Г. Рубинштейну. Позже появилась новая редакция оперы, но на протяжении всей жизни Чайковского это произведение оставалось одним из его любимых.
Постановка осуществляется оперно-драматической студией выпускников Российского института театрального искусства - ГИТИС, художественным руководителем которой является Иван Поповски. Спектакль принимает участие в проекте «ЦДР. Старт», который предоставляет молодым талантам возможность продемонстрировать свои навыки и отточить мастерство на сцене.
Сезон 2017/2018 стал поворотным моментом для театра на Беговой, который открыл свои двери для экспериментальных постановок и профессионального становления выпускников театральных вузов. Это пространство стало площадкой для новых идей и свежих талантов, позволяя молодым артистам реализовать свои театральные замыслы.