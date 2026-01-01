Камерная интерпретация оперы Чайковского

Знаменитая опера П.И. Чайковского, обогатившая «энциклопедию русской жизни» музыкальным звучанием, стала символом русской классической музыки. Однако творческая команда новой постановки решает отойти от традиционных оперных канонов. Вместо золота, парчи и масштабных декораций, они выбирают камерное пространство и сдержанное оформление, чтобы сосредоточиться на главном — душе произведения.

Опера по мотивам Пушкина

Опера основана на лирических сценах в семи картинах, написанных по одноименному роману в стихах А.С. Пушкина. Интересно, что изначально Чайковский задумывал именно камерное исполнение своего произведения и предложил его для постановки директору Московской консерватории Н.Г. Рубинштейну. Позже появилась новая редакция оперы, но на протяжении всей жизни Чайковского это произведение оставалось одним из его любимых.

Спектакль молодёжной оперно-драматической студии

Постановка осуществляется оперно-драматической студией выпускников Российского института театрального искусства - ГИТИС, художественным руководителем которой является Иван Поповски. Спектакль принимает участие в проекте «ЦДР. Старт», который предоставляет молодым талантам возможность продемонстрировать свои навыки и отточить мастерство на сцене.

Новая площадка для экспериментов

Сезон 2017/2018 стал поворотным моментом для театра на Беговой, который открыл свои двери для экспериментальных постановок и профессионального становления выпускников театральных вузов. Это пространство стало площадкой для новых идей и свежих талантов, позволяя молодым артистам реализовать свои театральные замыслы.