Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 35 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая трактовка классики: спектакль Юрия Александрова 

Спектакль Юрия Александрова позволяет по-новому взглянуть на знакомые события самой популярной русской оперы. В этой постановке действующие лица перемещены в атмосферу чеховской эпохи, превращаясь в интеллигентных «дачников» конца XIX века. Это добавляет произведению дополнительную глубину, создавая необычное восприятие для зрителей.

Режиссерские находки и динамика развития

Наполненное множеством интересных режиссерских решений, действие спектакля захватывает своей «не оперной» динамичностью. В отличие от традиционной постановки, зрители чувствуют, как развивается история с каждым новым поворотом, где внимание акцентировано на психологии героев, а не на внешней экзотичности.

Воображение Татьяны: игра с реальностью

Постепенно, картина за картиной, проясняется оригинальный замысел режиссера. Все происходящее на сцене оказывается плодом воображения мечтательной Татьяны, в творческом сознании которой причудливо переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Это создает особую атмосферу, где каждый момент становится многозначным и наполненным скрытым смыслом.

Татьяна и Онегин: любовь в новой интерпретации

Хрестоматийная история любви, исполненная трагизма и неоправданных ожиданий, в трактовке Юрия Александрова обретает первозданную свежесть. Через восприятие Татьяны, её внутренний мир становится центром всей драмы, превращая классическую историю в уникальное переживание для каждого зрителя.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин

В ближайшие дни

Бременские музыканты
6+
Детский Музыка
Бременские музыканты
21 сентября в 11:00 Легенда
от 1700 ₽
Доктор философии
12+
Комедия
Доктор философии
28 октября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
24 сентября в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше