Евгений Онегин: Балет Бориса Эйфмана в Александринском театре

Имя Бориса Эйфмана ассоциируется с яркими художественными экспериментами и смелыми интерпретациями классики. В своем балете «Евгений Онегин» хореограф преобразует пушкинский роман в стихах, соединяя классику с современностью.

Герои нашего времени

Пушкинские персонажи предстают в образах, отражающих дух тревожной эпохи перемен и слома веков. Эйфман переносит героев в контекст нашего времени, придавая их чувствам и судьбам актуальность.

Музыкальное сочетание

Спектакль объединяет произведения Петра Ильича Чайковского и рок-музыку композитора Александра Ситковецкого. Это необычное музыкальное сочетание усиливает эмоциональное воздействие и погружает зрителя в замысел хореографа.

Современный взгляд на классику

Балет Бориса Эйфмана предлагает уникальный опыт – прочувствовать известный сюжет через призму восприятия современного человека. «Евгений Онегин» становится не только адаптацией пушкинского шедевра, но и новым диалогом с эпохой и публикой.