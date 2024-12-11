Легкий и трогательный взгляд на классическую историю о любви и судьбе

Спектакль по роману Пушкина в двух действиях — это легкая, но трогательная интерпретация великого произведения. В нем раскрываются вечные темы любви, разочарования и неумолимой судьбы.

Легкость и музыка в каждой строчке

Как можно в двух словах передать всю глубину романа «Евгений Онегин»? Здесь и любовь, и боль, и трагическая встреча двух судеб. Спектакль переносит зрителей в мир Пушкина через легкость, иронию и, конечно же, музыку. В воздухе витают стихи, перья и облака, а яркие костюмы и хрустальные подвески на люстрах подчеркивают атмосферу светлой, но страстной любви.

Сложная простота пушкинской классики

Этот «Онегин» — всего лишь одна из возможных версий романа. Это не 300 страниц текста, а глубоко продуманный и сжато поданный взгляд из далекого будущего. В нем нет места для сентиментальности, но есть лирика и размышления, которые затрагивают самые тонкие струны души.

Творческая команда

Режиссер Петр Васильев (Санкт-Петербург) создал стильную и поэтичную постановку, где музыка Николая Морозова и живопись Алевтины Торик создают необыкновенную атмосферу. В ролях — Александр Белоусов (Онегин), Софья Зайцева (Татьяна), Диана Декунова (Ольга) и другие.

Новый взгляд на русскую классику

Спектакль «Евгений Онегин» продолжает проект Нижнетагильского театра кукол, посвященный русской классике. Этот проект, привлекая молодежную аудиторию, вносит свежие идеи в традиционное восприятие великой литературы.

Проект создан при поддержке Федерального проекта «Культура малой Родины».