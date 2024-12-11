Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

12+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легкий и трогательный взгляд на классическую историю о любви и судьбе

Спектакль по роману Пушкина в двух действиях — это легкая, но трогательная интерпретация великого произведения. В нем раскрываются вечные темы любви, разочарования и неумолимой судьбы.

Легкость и музыка в каждой строчке

Как можно в двух словах передать всю глубину романа «Евгений Онегин»? Здесь и любовь, и боль, и трагическая встреча двух судеб. Спектакль переносит зрителей в мир Пушкина через легкость, иронию и, конечно же, музыку. В воздухе витают стихи, перья и облака, а яркие костюмы и хрустальные подвески на люстрах подчеркивают атмосферу светлой, но страстной любви.

Сложная простота пушкинской классики

Этот «Онегин» — всего лишь одна из возможных версий романа. Это не 300 страниц текста, а глубоко продуманный и сжато поданный взгляд из далекого будущего. В нем нет места для сентиментальности, но есть лирика и размышления, которые затрагивают самые тонкие струны души.

Творческая команда

Режиссер Петр Васильев (Санкт-Петербург) создал стильную и поэтичную постановку, где музыка Николая Морозова и живопись Алевтины Торик создают необыкновенную атмосферу. В ролях — Александр Белоусов (Онегин), Софья Зайцева (Татьяна), Диана Декунова (Ольга) и другие.

Новый взгляд на русскую классику

Спектакль «Евгений Онегин» продолжает проект Нижнетагильского театра кукол, посвященный русской классике. Этот проект, привлекая молодежную аудиторию, вносит свежие идеи в традиционное восприятие великой литературы.

Проект создан при поддержке Федерального проекта «Культура малой Родины».

Купить билет на спектакль Евгений Онегин

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
11 ноября вторник
19:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 800 ₽
12 ноября среда
19:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 800 ₽

Фотографии

Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин

В ближайшие дни

Квест «Венсдей»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Венсдей»
6 декабря в 10:45 «Взаперти» на Казначейской
от 23000 ₽
Преступление и наказание
16+
Драма
Преступление и наказание
21 сентября в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1800 ₽
Недоросль
12+
Комедия
Недоросль
27 декабря в 18:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Новости
Петербургский театр кукол представил новую версию «Евгения Онегина»
Петербургский театр кукол представил новую версию «Евгения Онегина» Санкт-Петербургский Большой Театр Кукол представляет новую театральную работу, основанную на знаменитом романе Александра Пушкина. Постановка «Евгений Онегин. Урок русской литературы». Создатели описывают свой спектакль как «путеводитель по роману в стихах».
Написать
11 декабря 2024 06:00
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше