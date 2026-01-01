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Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Евгений Онегин» — новый взгляд на классический роман

Динамика и современность
Спектакль «Евгений Онегин» под руководством режиссера Михаила Заеца обещает быть динамичным, ярким и музыкальным. Пластичность исполнения и близость к душе современного зрителя станут ключевыми аспектами этой постановки.

Цитаты из классики
Режиссер отмечает: «Из «Евгения Онегина» вышел весь современный русский язык. Многие из нас не читали его в школе, а в зрелом возрасте знаем лишь общее содержание романа. Однако в повседневной жизни мы постоянно его цитируем, иногда даже не осознавая этого».

Сохранение оригинала
«Евгений Онегин» давно стал классикой, распавшейся на множество цитат. Вспомните хотя бы знакомые строки: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Москва… как много в этом звуке» или «Уж небо осенью дышало». Для меня, как постановщика, очень важно сохранить текст произведения максимально бережно», — добавляет Заец.

Не пропустите уникальную интерпретацию знаменитого романа в этом спектакле!

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