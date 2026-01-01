«Евгений Онегин» — новый взгляд на классический роман

Динамика и современность

Спектакль «Евгений Онегин» под руководством режиссера Михаила Заеца обещает быть динамичным, ярким и музыкальным. Пластичность исполнения и близость к душе современного зрителя станут ключевыми аспектами этой постановки.

Цитаты из классики

Режиссер отмечает: «Из «Евгения Онегина» вышел весь современный русский язык. Многие из нас не читали его в школе, а в зрелом возрасте знаем лишь общее содержание романа. Однако в повседневной жизни мы постоянно его цитируем, иногда даже не осознавая этого».

Сохранение оригинала

«Евгений Онегин» давно стал классикой, распавшейся на множество цитат. Вспомните хотя бы знакомые строки: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Москва… как много в этом звуке» или «Уж небо осенью дышало». Для меня, как постановщика, очень важно сохранить текст произведения максимально бережно», — добавляет Заец.

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