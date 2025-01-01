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Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Михайловский театр 12+
Режиссер Начо Дуато
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Евгений Онегин: опера в Михайловском театре

Михайловский театр представляет возвращение оперы "Евгений Онегин" в авторской интерпретации испанского хореографа Начо Дуато. Эта постановка станет второй оперной работой Дуато и обещает удивить зрителей своим неоклассическим стилем и элегантной образностью.

Хореографическая концепция:
Начо Дуато, известный своим утонченным подходом к искусству, привнесет в классическую оперу П. И. Чайковского свою уникальную интерпретацию. Его работы славятся изысканным неоклассическим стилем, который подчеркивает красоту музыки и глубину образов. Вместе с Дуато над созданием спектакля трудятся его постоянные соавторы: художник-постановщик Джаффар Чалаби и художница по костюмам Ангелина Атлагич.

Музыкальное руководство:
Музыкой спектакля занимается дирижёр Александр Соловьев, который обеспечит высочайший уровень исполнения и музыкальную точность.

Историческая справка:
"Евгений Онегин" был впервые исполнен в 1879 году силами студентов Московской консерватории. Молодые исполнители тогда смогли передать всю лиричность и глубину оперы, что сделало постановку знаковым событием в музыкальной истории.

Современные исполнители:
Сегодня в Михайловском театре главные партии исполняют молодые и талантливые певцы, в числе которых: Александра Сенникова, Маргарита Шаповалова, Кристина Калинина, Семён Антаков, Игорь Подоплелов, Сергей Кузьмин, Егор Мартыненко, Ирина Шишкова, Виктория Войтенкова и Александр Безруков. Их блестящее исполнение обещает заново раскрыть образы, созданные Чайковским.

Не пропустите:
Погружение в мир "Евгения Онегина" с новыми гранями, предложенными Начо Дуато, станет незабываемым событием. Откройте для себя классику в современном исполнении и насладитесь великолепием оперы Петра Чайковского.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
18:00 от 2000 ₽

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