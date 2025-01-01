Спектакль Евгений Онегин

Евгений Онегин: опера в Михайловском театре

Михайловский театр представляет возвращение оперы "Евгений Онегин" в авторской интерпретации испанского хореографа Начо Дуато. Эта постановка станет второй оперной работой Дуато и обещает удивить зрителей своим неоклассическим стилем и элегантной образностью.

Хореографическая концепция:

Начо Дуато, известный своим утонченным подходом к искусству, привнесет в классическую оперу П. И. Чайковского свою уникальную интерпретацию. Его работы славятся изысканным неоклассическим стилем, который подчеркивает красоту музыки и глубину образов. Вместе с Дуато над созданием спектакля трудятся его постоянные соавторы: художник-постановщик Джаффар Чалаби и художница по костюмам Ангелина Атлагич.

Музыкальное руководство:

Музыкой спектакля занимается дирижёр Александр Соловьев, который обеспечит высочайший уровень исполнения и музыкальную точность.

Историческая справка:

"Евгений Онегин" был впервые исполнен в 1879 году силами студентов Московской консерватории. Молодые исполнители тогда смогли передать всю лиричность и глубину оперы, что сделало постановку знаковым событием в музыкальной истории.

Современные исполнители:

Сегодня в Михайловском театре главные партии исполняют молодые и талантливые певцы, в числе которых: Александра Сенникова, Маргарита Шаповалова, Кристина Калинина, Семён Антаков, Игорь Подоплелов, Сергей Кузьмин, Егор Мартыненко, Ирина Шишкова, Виктория Войтенкова и Александр Безруков. Их блестящее исполнение обещает заново раскрыть образы, созданные Чайковским.

Не пропустите:

Погружение в мир "Евгения Онегина" с новыми гранями, предложенными Начо Дуато, станет незабываемым событием. Откройте для себя классику в современном исполнении и насладитесь великолепием оперы Петра Чайковского.