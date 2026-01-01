Евгений Онегин

Романтика Пушкина и искусство песочной анимации

Усадьба Васильчиковых приглашает вас насладиться волнующими сценами из бессмертного романа Александра Сергеевича Пушкина. Это уникальное событие объединяет магию песочной анимации, чарующие звуки Чайковского и проникновенные голоса исполнителей, исполняющих партии Татьяны и Евгения Онегина.

Вы сможете оценить величие классической музыки и литературы, погрузившись в атмосферу XIX века. Уникальные интерьеры особняка создают идеальные условия для утонченных ценителей искусства, что делает каждый момент незабываемым.

Данное мероприятие подходит для зрителей старше 12 лет. Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. Это отличная возможность открыть для себя вечные ценности и насладиться искусством в его лучших проявлениях.