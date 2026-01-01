Совершенно новый «Евгений Онегин» от Театра Искандера в Новосибирске

Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера представляет спектакль «Евгений Онегин». Эта классическая постановка по бессмертному произведению Александра Пушкина обретает новую жизнь под руководством режиссера Сергея Ефремова.

История любви и утраты

«Мой дядя самых честных правил…» — строки из знакомого всем произведения рассказывают о скучающем цинике, который уезжает в деревню в поисках смысла жизни. Однако, вновь не найдя его, он разбивает сердце наивной девушки и убивает своего лучшего друга на дуэли. Эта история поиска любви и человеческих чувств близка каждому зрителю.

Новые горизонты классики

Спектакль выполнен в условных декорациях и стилизованных костюмах, которые акцентируют внимание на искренности и подлинности актерской игры. Основная идея — сделать поэтический текст живым и действенным, что является характерным для русского психологического театра.

Энергия и ирония

Постановка отличается воздушностью и динамичностью. В ней сохранен классический текст, который наполняется легким юмором и пушкинской иронией. Зрителям будет где улыбнуться, посмеяться, задуматься и даже почувствовать грусть, ожидая развязки событий.

Талантливые актеры на сцене

Режиссер Сергей Ефремов уже обращался к «Евгению Онегину» в Москве, однако спектакль РУСДРАМа с участием выдающегося художника Дениса Солнцева стал новым творческим образом, который связывает энергию и темперамент абхазских актеров с классическим текстом и традициями русского театра.

Поддержка и значимость

Спектакль создан на грант АНО «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочен к 225-летию А. С. Пушкина.

«Большие гастроли» реализуются ФГБУК Росконцерт согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.