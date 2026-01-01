Оповещения от Киноафиши
Евгений Онегин
Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Бессмертный роман А. С. Пушкина в Свердловском театре драмы

Свердловский академический театр драмы приглашает зрителей на новую постановку по бессмертному роману Александра Пушкина «Евгений Онегин». Этот классический произведение сохраняет свою актуальность и в XXI веке, отражая стремительный ритм жизни в крупных городах и размеренность провинциального быта.

В центр сюжета попадают как «золотая молодежь», готовая к головокружительным свершениям и романтическим погоням, так и утонченные барышни, мечтающие о настоящей любви и ожидающие своего принца. События спектакля разворачиваются между этими двумя мирами, что подчеркивает контраст между мечтами и реальностью.

Актерский состав

В роли главных персонажей зрители увидят молодых и талантливых актеров:

  • Ильдар Гарифуллин
  • Евгения Бурмака
  • Анастасия Каткова
  • Кирилл Лозовой
  • Степан Поздеев
  • Андрей Кылосов
  • Сергей Заикин
  • Виталий Корбесашвили

Не упустите шанс увидеть актуализацию классики и насладиться игрой замечательных актеров!

Купить билет на спектакль Евгений Онегин

Март
Апрель
25 марта среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽
22 апреля среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽

