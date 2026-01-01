Спектакль Евгений Онегин

Бессмертный роман А. С. Пушкина в Свердловском театре драмы

Свердловский академический театр драмы приглашает зрителей на новую постановку по бессмертному роману Александра Пушкина «Евгений Онегин». Этот классический произведение сохраняет свою актуальность и в XXI веке, отражая стремительный ритм жизни в крупных городах и размеренность провинциального быта.

В центр сюжета попадают как «золотая молодежь», готовая к головокружительным свершениям и романтическим погоням, так и утонченные барышни, мечтающие о настоящей любви и ожидающие своего принца. События спектакля разворачиваются между этими двумя мирами, что подчеркивает контраст между мечтами и реальностью.

Актерский состав

В роли главных персонажей зрители увидят молодых и талантливых актеров:

Ильдар Гарифуллин

Евгения Бурмака

Анастасия Каткова

Кирилл Лозовой

Степан Поздеев

Андрей Кылосов

Сергей Заикин

Виталий Корбесашвили

Не упустите шанс увидеть актуализацию классики и насладиться игрой замечательных актеров!