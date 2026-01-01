Оповещения от Киноафиши
Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 165 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Евгений Онегин» в театре «Зазеркалье»

Оперный спектакль «Евгений Онегин» по роману Александра Пушкина - это история о любви и предательстве, о страстях и разочарованиях, о поиске счастья и его утрате.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступает Петров А., а художественное оформление создал Коложвар М. Их совместная работа обещает зрителям увлекательное театральное представление, где каждое действие наполнено смыслом и эмоциями.

Почему стоит посмотреть?

Эта уникальная интерпретация классического романа погружает зрителей в мир, где музыка и драма переплетаются, создавая незабываемую атмосферу. Таланты артистов, играющих в спектакле, привносят в каждую ноту и каждую реплику живую энергию, что делает эту постановку особенно привлекательной для искушенных зрителей.

Кому будет интересно?

Спектакль будет особенно полезен любителям оперы и театра, а также тем, кто интересуется классической литературой и музыкой. Сопоставление различных искусств создает уникальное художественное высказывание, которое обязательно оставит свой след в сердцах зрителей.

Купить билет на спектакль Евгений Онегин

Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽
24 апреля пятница
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

Фотографии

Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин

