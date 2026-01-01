Опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» на международном музыкальном фестивале «Опералия»

Опера в трех действиях с прологом «Евгений Онегин» исполнится на русском языке, с синхронными титрами на казахском и английском. Продолжительность спектакля составляет 3 часа 10 минут, включая два антракта. Обратите внимание на возрастное ограничение: 10+ лет. Дирекция оставляет за собой право изменения исполнителей.

История создания

В мае 1877 года певица Е.А. Лавровская предложила Чайковскому написать оперу по сюжету пушкинского «Евгения Онегина». Несмотря на первоначальное недоумение композитора, он глубоко увлёкся этой идеей и, вдохновленный, за одну ночь написал сценарий. Чайковский высоко ценил творчество Пушкина.

Либретто было создано в содружестве с К.С. Шиловским. Из пушкинского романа, который В.Г. Белинский называл «энциклопедией русской жизни», Чайковский выбрал лишь те аспекты, которые касались душевного мира его героев. Первое исполнение оперы состоялось 17 (29) марта 1879 года, и вскоре «Евгений Онегин» завоевал популярность на сценах Большого театра в Москве и Мариинского театра в Петербурге, став одним из самых любимых произведений.

Современная постановка

Сегодня «Евгений Онегин» можно увидеть в репертуаре практически всех театров. В главных партиях выступали многие знаменитые исполнители: Р. Тебальди, Г. Вишневская, А. Нетребко в роли Татьяны, а также П. Лисициан, Е. Серкебаев и Д. Хворостовский в роли Онегина.

Постановочная группа

В постановке участвуют солисты оперы, оркестр, хор, балет и воспитанники детской студии театра «Астана Опера». Возглавляет музыкальное мероприятие дирижер-постановщик Алан Бурибаев, Заслуженный деятель Казахстана и лауреат Государственной премии РК.

Режиссером и сценографом является Давиде Ливермор, а сценографом-постановщиком — Франческо Калканини. Художники по костюмам: Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов, оба Заслуженные деятели Казахстана. Хореограф-постановщик — Елена Шерстнева, а художник по свету — Винченцо Рапони.

Условия возврата билетов

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях обмен и возврат не производится.