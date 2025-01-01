Меню
Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера Чайковского в атмосфере нуара

Санкт-Петербургский музыкальный проект «Bellissima musica» представит спектакль по опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», основанной на одноименном романе в стихах А.С. Пушкина. Эта постановка занимает важное место в мировой истории музыкального театра и продолжает вдохновлять зрителей своим глубоким содержанием.

Вечные темы

Опера охватывает вечные проблемы человеческих отношений: добро и зло, любовь и ненависть, надежда и разочарование. Неизменная актуальность музыки Чайковского в сочетании с поэзией Пушкина позволяет создавать многослойные интерпретации, которые потрясают сердца слушателей.

Нуарная интерпретация

В этой постановке классический сюжет переносится в мрачную атмосферу нуара. Черно-белые тона и высокая контрастность создают уникальный визуальный ряд, который помогает подчеркнуть внутренние переживания героев. Их личные трагедии, будь то убийство друга или неразделённая любовь, обнажаются в новом свете, заставляя зрителей сопереживать каждому персонажу.

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут и проходит с одним антрактом, во время которого будет происходить голосование за Приз зрительских симпатий. Партии представлены в сопровождении фортепиано, что придаёт особое звучание музыке Чайковского.

Январь
19 января понедельник
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1500 ₽

Фотографии

Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин

