Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера "Евгений Онегин" в Омском государственном музыкальном театре

Омский государственный музыкальный театр представляет спектакль по одноимённой опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Это произведение стало настоящим шедевром, которое завораживает зрителей своей глубиной и эмоциональностью.

О драме любви и судьбах

«Евгений Онегин» — это история о калейдоскопе человеческих эмоций, череде нежных чувств, горечи поражения и радости любви. Опера в двух действиях является настоящим отражением переживаний, знакомых каждому с древнейших времён. Либретто, написанное К. Шиловским и самим Чайковским, основано на романе в стихах А.С. Пушкина, который сам по себе является бесценным наследием русской литературы.

Интерьеры и костюмы

Спектакль был поставлен на сцене Омского музыкального театра в 2019 году. Он выделяется новой режиссурой, изысканной сценографией и роскошными костюмами. Зрителей ожидают великолепные интерьеры, которые погружают в атмосферу Золотого века русской культуры. Осенний лес, дворянский уют и поэтичная атмосфера того времени создают незабываемый визуальный опыт.

Классика и новаторство

Хотя постановка включает в себя классические образы, авторы не ушли от новаторства. Пушкинские герои в интерпретации омского театра предстают перед зрителем с поразительным совершенством, что позволяет глубже понять тонкости их характеров и поступков. Спектакль «Евгений Онегин» безусловно понравится любителям лирической оперы и глубоких историй о любви и ожиданиях.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной операцией, которая продолжает оставаться актуальной и трогающей сердце.

Февраль
26 февраля четверг
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

