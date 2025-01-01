Эскиз спектакля лаборатории «Линии театра»

Лаборатория «Линии театра» представляет новый проект, исследующий связь классического и современного. Режиссером спектакля стал Владимир Данай, выпускник ГИТИСа под руководством Сергея Женовача. Он уже успел поставить более двадцати спектаклей в различных российских театрах, что говорит о его опыте и творческом подходе.

Спектакль «Космос»

Спектакль «Космос» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска», что подчеркивает его значимость в театральной среде. Команда Dreamlaser придает проекту особую технологичность, позволяя зрителю увидеть новое прочтение известных произведений.

Совмещение классики и современности

В этом сезоне лаборатория выходит за рамки привычного, объединяя классическую литературу с элементами современности. Обновленные обстоятельства перенесут зрителей во времени, а работа с приглашенными специалистами поможет найти инновационные решения для создания спектакля. Технологии, медиа и художественные идеи сделают спектакль уникальным и запоминающимся.

Не пропустите возможность стать частью этого экспериментального театрального опыта и погрузиться в мир, где классика встречает современность.