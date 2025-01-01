Лаборатория «Линии театра» представляет новый проект, исследующий связь классического и современного. Режиссером спектакля стал Владимир Данай, выпускник ГИТИСа под руководством Сергея Женовача. Он уже успел поставить более двадцати спектаклей в различных российских театрах, что говорит о его опыте и творческом подходе.
Спектакль «Космос» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска», что подчеркивает его значимость в театральной среде. Команда Dreamlaser придает проекту особую технологичность, позволяя зрителю увидеть новое прочтение известных произведений.
В этом сезоне лаборатория выходит за рамки привычного, объединяя классическую литературу с элементами современности. Обновленные обстоятельства перенесут зрителей во времени, а работа с приглашенными специалистами поможет найти инновационные решения для создания спектакля. Технологии, медиа и художественные идеи сделают спектакль уникальным и запоминающимся.
Не пропустите возможность стать частью этого экспериментального театрального опыта и погрузиться в мир, где классика встречает современность.