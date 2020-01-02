Меню
Евгений Онегин
Спектакль Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

12+
Режиссер Олег Шахов
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Театральный фестиваль Школьная классика представляет: "Евгений Онегин"

Спектакль по роману в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" – это уникальная возможность для школьников познакомиться с одним из самых значительных произведений русской литературы. Как писал В. Г. Белинский: "самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии".

Сюжет и темы

История повествует о жизни светской поместной элиты, воспитанной на английских, немецких и французских романах. Параллельно с этим открывается удивительный мир русской деревни, который становится пространством для глубокого осмысления жизни.

Знакомство главного героя, Евгения Онегина, с молодым романтиком Ленским и патриархальной семьей Лариных приводит к столкновению привычных ценностей личной свободы с новыми культурными ориентирами. Трагическая любовь, череда нелепых поступков и напряжённые дуэли становятся катализатором кардинальных изменений не только в судьбах героев, но и в обществе в целом.

Проблемы и конфликты

Кульминацией спектакля становится дуэль между Онегиным и Ленским, которая приводит к катастрофическим последствиям. Евгений возвращается в Петербург, переживая нравственный кризис и осознание своей ответственности. Однако истинные причины трагических событий гораздо глубже, чем эгоизм главного героя.

Интересные факты

Александр Пушкин работал над "Евгением Онегиным" более семи лет, и сам назвал эту работу "подвигом". Главы романа публиковались по мере их написания, что придаёт дополнительный смысл восприятию текста. Спектакль предлагает зрителям прикоснуться лишь к некоторым ключевым моментам, ведь весь роман охватывает гораздо больше, чем может вместить сценическая версия.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир великой русской поэзии! Это не только образовательный опыт, но и возможность насладиться историей, которая остается актуальной и в наши дни.

Декабрь
7 декабря воскресенье
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 800 ₽
17:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 800 ₽

Фотографии

