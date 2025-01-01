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Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

12+
Режиссер Вера Лекомцева
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на «Евгения Онегина»

Увековеченный роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» раскрывается в новом измерении. Это произведение, ставшее классикой русской литературы, теперь предлагает зрителям совершенно иной способ прочувствовать трагедию любви Татьяны и Онегина.

Творческая интерпретация

Спектакль обещает запоминающийся опыт: чуткие голоса за кадром передают благородство былой старины, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу эпохи. Это не просто представление — это возможность ощутить глубину чувств, которые переживают герои.

Актёры и их роли

В роли Евгения Онегина выступает Александр Соломатов, а его лучший друг Владимир Ленский — Александр Еремин. Татьяна Ларина, главная героиня, предстанет перед зрителями в исполнении Веры Лекомцевой. Также на сцене можно будет увидеть Ирина Яковлеву в ролях матери и няни Татьяны, Диану Поклонцеву как тётушек на балу, и Влада Поклонцева в роли соседа, мужа Татьяны Лариной.

Финальные акценты

Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения. Спектакль обещает стать настоящим событием для всех любителей театра и литературы.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

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