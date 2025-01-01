Спектакль Евгений Онегин

Опера «Евгений Онегин» П. Чайковского в Музыкальном театре "Премьера"

Жанр: Лирические сцены в 3 действиях, 7 картинах

Либретто: П. Чайковского и К. Шиловского по одноимённому роману в стихах А. Пушкина

Продолжительность: 3 часа 20 мин

Музыкальный руководитель: Владислав Карклин (Санкт-Петербург)

Дирижёр: Юрий Богатырёв

Режиссёр-постановщик: Алексей Степанюк, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Золотая Маска» (Санкт-Петербург)

В спектакле участвуют артисты хора Музыкального театра и артисты Детской студии Музыкального театра.

Сюжет

Действие происходит в деревне и Петербурге в 1820-е годы XIX века.

Действие I

Картина первая. Усадьба Лариных. Звучит пение дочерей хозяйки усадьбы: задумчивой Татьяны и весёлой Ольги. Их голоса напоминают матери и няне Филиппьевне о былом. Вечереет. Крестьяне, завершив жатву, приносят барыне разукрашенный сноп. В это время появляются гости: молодой поэт Ленский, жених Ольги, и его друг Онегин, который скучает в деревне. Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным, а Ленский объясняется в любви Ольге.

Картина вторая. Ночь. Татьяна полна новых чувств. Она пишет Онегину письмо, в котором признаётся в своей симпатии. Погруженная в раздумья, она просит няню передать записку Онегину.

Картина третья. Татьяна ожидает Онегина, испытывая мучительное раскаяние за написанное письмо. Онегин, холодно вернув ей записку, укоряет её за неосторожность.

Действие II

Картина первая. На именинах Татьяны проходит бал. Онегин, скучающий на празднике, начинает ухаживать за Ольгой, что вызывает гнев Ленского. В результате вспыхивает ссора, и Ленский бросает Онегину вызов.

Картина вторая. Утро дуэли. Ленский полон сомнений и боли. Онегин появляется, и оба понимают нелепость своего противостояния, но секунданты настаивают на продолжении. Раздаётся выстрел — Ленский падает мёртвым, а Онегин в ужасе осознаёт, что сделал.

Действие III

Картина первая. На балу в Петербурге Онегин, вернувшийся из путешествия, встречает князя Гремина и его жену Татьяну. Он поражён её изменением и осознаёт свою любовь к ней.

Картина вторая. Последняя встреча Татьяны и Онегина. Он пытается вернуть её любовь, но Татьяна отказывается: «Я отдана другому, моя судьба решена». Онегин остаётся один, понимая, что потерял её навсегда.

Интересные факты

Мировая премьера состоялась 17 марта 1879 года в Москве, в Малом театре.

Премьера в Большом каменном театре (Москва) — 19 октября 1884 года.

Премьера постановки в Краснодарском музыкальном театре — 12 и 13 декабря 2015 года, посвящена 175-летию Петра Чайковского.

Нынешняя постановка — вторая в истории театра, первая прошла в 2002 году.

Спектакль стал заметным событием в Год литературы, вернувшись в репертуар театра.

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