Спектакль Евгений Онегин

Жанр: Лирические сцены в 3 действиях, 7 картинах
Либретто: П. Чайковского и К. Шиловского по одноимённому роману в стихах А. Пушкина
Продолжительность: 3 часа 20 мин
Музыкальный руководитель: Владислав Карклин (Санкт-Петербург)
Дирижёр: Юрий Богатырёв
Режиссёр-постановщик: Алексей Степанюк, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Золотая Маска» (Санкт-Петербург)
В спектакле участвуют артисты хора Музыкального театра и артисты Детской студии Музыкального театра.
Действие происходит в деревне и Петербурге в 1820-е годы XIX века.
Картина первая. Усадьба Лариных. Звучит пение дочерей хозяйки усадьбы: задумчивой Татьяны и весёлой Ольги. Их голоса напоминают матери и няне Филиппьевне о былом. Вечереет. Крестьяне, завершив жатву, приносят барыне разукрашенный сноп. В это время появляются гости: молодой поэт Ленский, жених Ольги, и его друг Онегин, который скучает в деревне. Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным, а Ленский объясняется в любви Ольге.
Картина вторая. Ночь. Татьяна полна новых чувств. Она пишет Онегину письмо, в котором признаётся в своей симпатии. Погруженная в раздумья, она просит няню передать записку Онегину.
Картина третья. Татьяна ожидает Онегина, испытывая мучительное раскаяние за написанное письмо. Онегин, холодно вернув ей записку, укоряет её за неосторожность.
Картина первая. На именинах Татьяны проходит бал. Онегин, скучающий на празднике, начинает ухаживать за Ольгой, что вызывает гнев Ленского. В результате вспыхивает ссора, и Ленский бросает Онегину вызов.
Картина вторая. Утро дуэли. Ленский полон сомнений и боли. Онегин появляется, и оба понимают нелепость своего противостояния, но секунданты настаивают на продолжении. Раздаётся выстрел — Ленский падает мёртвым, а Онегин в ужасе осознаёт, что сделал.
Картина первая. На балу в Петербурге Онегин, вернувшийся из путешествия, встречает князя Гремина и его жену Татьяну. Он поражён её изменением и осознаёт свою любовь к ней.
Картина вторая. Последняя встреча Татьяны и Онегина. Он пытается вернуть её любовь, но Татьяна отказывается: «Я отдана другому, моя судьба решена». Онегин остаётся один, понимая, что потерял её навсегда.
Не упустите возможность увидеть это замечательное произведение на сцене!