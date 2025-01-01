Меню
Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Один театр 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Евгений Онегин» в Краснодарском Один театре. Свежий взгляд на классическую историю

Спектакль «Евгений Онегин» предлагает зрителям свежий взгляд на классическую историю, написанную Александром Пушкиным почти 200 лет назад. В центре внимания – сложные отношения между двумя главными героями: Евгением Онегиным и Татьяной Лариной.

Тема и содержание

В этом произведении переплетаются множество эмоций и чувств. Мы увидим:

  • Безумство наслаждений и разочарование в жизни молодого человека;
  • Первая любовь Татьяны и жестокие страдания от неразделенного чувства;
  • Вражду и ненависть между двумя бывшими друзьями;
  • Отчаянные попытки Онегина вернуть ту, которую он когда-то отверг;
  • Знаменитый финал, который поразил главного героя.

Актуальность классики

Несмотря на время, прошедшее с момента написания, темы любви, страсти и сожаления остаются актуальными и современными. Роман в стихах Пушкина – это вечно прекрасное произведение, которое продолжает волновать сердца зрителей.

Интересные факты

Знаете ли вы, что «Евгений Онегин» считается одним из первых русских романов? Этот роман в стихах оказал огромное влияние на литературу и театр, вдохновляя многих авторов и режиссеров. Пушкин создал уникальный мир, который даже сегодня находит отклик в душах зрителей.

Приходите на спектакль «Евгений Онегин» и погрузитесь в атмосферу вечной любви и страдания!

В ролях
Алексей Замко

Расписание

Краснодар, 19 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 900 ₽

