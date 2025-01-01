Меню
Евгений Онегин
Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Георгий Исаакян
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Евгений Онегин»: вечная история любви и сожаления

Опера «Евгений Онегин» — одно из самых известных произведений русской оперной классики, созданное на основе одноименного романа Александра Пушкина. Это выдающееся произведение привлекает зрителей своей глубиной и эмоциональностью.

Сюжет и персонажи

Главный герой оперы, Евгений Онегин, — элегантный и холодный молодой аристократ. Он встречает простодушную и романтичную Татьяну Ларину, которая искренне влюбляется в него. Однако Онегин отвергает ее чувства, что становится началом трагической цепи событий.

Темы и мотивы

«Евгений Онегин» — это не просто история любви, но и глубокое размышление о обиде, сожалении и осознании собственных ошибок. Опера заставляет задуматься о важности принятия решений и о том, что любовь и судьба непредсказуемы, способные привести к самым неожиданным поворотам.

Значение и влияние

Эта опера оставляет глубокий след в душе тех, кто ее слышит и видит. Её музыкальные произведения, написанные П. И. Чайковским, стали классикой, а персонажи — символами русской литературы и искусства. «Евгений Онегин» продолжает вдохновлять новые поколения артистов и зрителей, подтверждая свою актуальность на театральной сцене.

Не упустите возможность погрузиться в мир великой русской оперы, где каждый аккорд и каждая реплика дышат жизнью и эмоциями. Опера «Евгений Онегин» — это событие, которое не оставит равнодушным никого.

Купить билет на спектакль Евгений Онегин

Ноябрь
14 ноября пятница
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽

