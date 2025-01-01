Меню
Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть вторая
Постановка
Большой театр кукол 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера продолжения спектакля "Евгений Онегин. Урок русской литературы"

Большой театр кукол готовит долгожданное продолжение спектакля "Евгений Онегин". Вторая часть, под названием "Евгений Онегин. Урок русской литературы", основана на четвертой, пятой и шестой главах романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Эти строки "Мы все учились понемногу..." знакомы многим с детства, и они продолжают вдохновлять нас по сей день.

Погружение в мир Пушкина

Неповторимое очарование романа заключается в том, что каждый читатель, вне зависимости от возраста, может заново открывать для себя этот уникальный мир. Истории о знакомстве Онегина и Татьяны, дуэли с Ленским и жизни Лариных — это лишь небольшой фрагмент многогранного произведения. Структура и язык "Евгения Онегина" насыщены литературными и жизненными обстоятельствами самого Пушкина.

Инновационная режиссура

Режиссер Руслан Кудашов и команда Большого театра кукол решили представить спектакль в нескольких частях. Это позволит зрителям познакомиться с оригинальным поэтическим текстом без сокращений и увидеть его героев в новом свете благодаря уникальному взаимодействию актеров и кукол.

Знакомые лица на уроке литературы

На урок русского языка приглашены не только сам Пушкин и его герои, но и его друзья — Вяземский, Дельвиг, Жуковский и другие единомышленники. Их голоса будут сопровождать зрителей на протяжении всего спектакля, создавая мост между жизнью автора и сюжетом романа.

Сценография и символизм

Особое внимание будет уделено сценографии. Одним из ключевых элементов станет "Нащокинский домик" — кукольный домик, за созданием которого поэт наблюдал на протяжении нескольких лет. В спектакле этот домик станет не просто исторической копией, а своего рода микромиром "Евгения Онегина". Этот элемент подчеркивает тему саморефлексии, конфликта свободы и несвободы, а также игры случая и судьбы.

Погружение в поэтику

Всё это, вместе с неизменной любовью Пушкина к друзьям, будет наполнять спектакль чувственной недосказанностью и динамичностью. Таким образом, зрители получат возможность глубже понять и почувствовать "Евгения Онегина" и его значение в литературе.

Приглашаем вас на этот увлекательный урок русской литературы – он начинается прямо сейчас!

