Спектакль «Евгений Онегин» в Большом театре кукол

Приглашаем вас на уникальное театральное путешествие по роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина — спектакль «Евгений Онегин» в Большом театре кукол. Кто из нас не читал строки из этого произведения в школе, не улыбаясь, ощущая поддержку поэта сквозь века? Неповторимое очарование романа и его способность открываться с новой стороны в любом возрасте заставляет зрителей вновь и вновь погружаться в его мир.

Постановка от Руслана Кудашова

Постановка, созданная командой БТК под руководством режиссера Руслана Кудашова, включает не только известные истории — знакомства Онегина и Татьяны, дуэль с Ленским и жизнь сестёр Лариных, но и жизненные обстоятельства самого Пушкина. В спектакле вы сможете увидеть поэтический текст в полном объёме и насладиться неожиданными интерпретациями героев благодаря взаимодействию актерского и кукольного планов.

Биография и литературное наследие

В основе спектакля лежат первые три главы романа «Евгений Онегин», а на урок русского языка пригласили не только самого Пушкина, но и его друзей — единомышленников, таких как Вяземский, Дельвиг, Жуковский, Кюхельбекер, Языков, Баратынский и Грибоедов. Их голоса будут сопровождать зрителей на протяжении спектакля, раскрывая как сюжетные линии романа, так и жизнь его создателя.

Сценографические находки

Одним из сценографических персонажей станет «Нащокинский домик» — кукольный дом, за созданием которого поэт следил несколько лет. В отличие от исторической копии, в спектакле этот домик представит микромир Евгения Онегина — пространство для саморефлексии, конфликты свободы и несвободы, а также игру случая и рока.

Погружение в поэтический мир

Все эти элементы, наряду с всепоглощающей любовью Пушкина к друзьям, чувственной недосказанностью и динамичностью «Евгения Онегина», создают трепетное исследование произведения, в которое зритель может погрузиться с головой. Итак, наш урок русской литературы начинается — не пропустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля!