Евгений Онегин. Роман с песочной анимацией

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Евгений Онегин», который пройдет в атмосферном Особняке Прове. Это не просто постановка классического произведения Александра Пушкина, а настоящий визуальный эксперимент, объединяющий литературу и песочную анимацию.
«Евгений Онегин» — это история о любви и утрате, о судьбе и выборе. В этом спектакле классический текст оживает благодаря мастерству аниматора, который создает образы и сцены на глазах у зрителей с помощью песка. Каждая сцена становится маленьким произведением искусства, что позволяет по-новому взглянуть на знакомую историю.
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе Особняка Прове. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.
Приходите и погрузитесь в мир «Евгения Онегина», где классика встречается с современными художественными технологиями!