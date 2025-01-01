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Билеты
Евгений Онегин. Роман с песочной анимацией
Билеты от 2000₽
Киноафиша Евгений Онегин. Роман с песочной анимацией

Евгений Онегин. Роман с песочной анимацией

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Евгений Онегин: роман с песочной анимацией в Особняке Прове

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Евгений Онегин», который пройдет в атмосферном Особняке Прове. Это не просто постановка классического произведения Александра Пушкина, а настоящий визуальный эксперимент, объединяющий литературу и песочную анимацию.

О спектакле

«Евгений Онегин» — это история о любви и утрате, о судьбе и выборе. В этом спектакле классический текст оживает благодаря мастерству аниматора, который создает образы и сцены на глазах у зрителей с помощью песка. Каждая сцена становится маленьким произведением искусства, что позволяет по-новому взглянуть на знакомую историю.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя не только песочную анимацию, но и живую музыку, что создает особую атмосферу погружения.
  • Особняк Прове, в котором проходит шоу, сам по себе является историческим памятником и добавляет уникальности мероприятию.
  • Песочная анимация — это относительно новый жанр в театре, который завоевывает популярность благодаря своей выразительности и эмоциональности.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе Особняка Прове. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Приходите и погрузитесь в мир «Евгения Онегина», где классика встречается с современными художественными технологиями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
18:00 от 2000 ₽
29 ноября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
18:30 от 2000 ₽

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