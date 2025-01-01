Евгений Онегин. Роман с песочной анимацией. Концерт при свечах

Меню
О концерте/спектакле

Ночь классики: концерт при свечах в Городской усадьбе Прове-Калиш

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — концерт при свечах в великолепной Городской усадьбе Прове-Калиш! Это незабываемое событие объединит величественные произведения А.С. Пушкина, музыку гениального П.И. Чайковского и завораживающие вокальные номера Татьяны и Евгения Онегина.

Классика в волшебной атмосфере

Спектакль будет представлен в формате, который навсегда запомнится гостям. Роман в стихах А.С. Пушкина оживет в выразительных картинах, созданных из песка. Эта необычная техника позволит зрителям увидеть знакомые истории в новом свете и погрузиться в мир русской классики.

Роскошь исторических интерьеров

Городская усадьба, построенная в 19 веке, станет идеальным фоном для нашего концерта. Элегантные интерьеры и уникальная атмосфера создадут условие для волшебного вечера, полного эстетического наслаждения.

Не упустите шанс!

Этот концерт — отличный подарок для всех ценителей искусства и классической музыки. Подарите себе и вашим близким незабываемые мгновения, погрузившись в мир художественного выражения и музыкального вдохновения. Мы ждем вас в Городской усадьбе Прове-Калиш!

4 октября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
18:00 от 3000 ₽
29 ноября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
18:30 от 3000 ₽

