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Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа
Билеты от 1700₽
Киноафиша Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа

Спектакль Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа

Постановка
Электротеатр Станиславский 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтические чтения «Евгения Онегина». Моноспектакль Елены Морозовой 

«Электротеатр Станиславский» представляет уникальный перформанс, в котором артистка с инфернальной экспрессией читает фрагменты пушкинского шедевра «Евгений Онегин». Это не просто поэтические чтения, а захватывающее путешествие в мир классической литературы под звуки живой музыки и дионисийского экстаза.

Режиссер и исполнитель

Режиссером этого проекта выступает Елена Морозова, одна из ведущих актрис театра. В этом спектакле она не только автор, но и исполнитель, что придает чтениям особую атмосферу искренности и эмоциональной глубины.

О чем спектакль?

Перформанс представляет собой импровизацию, в которой Елена Морозова остается верной классическому тексту, создавая музыкальный коллаж. Она мастерски жонглирует речевыми техниками, читая текст за всех героев произведения, и порой использует элементы хипхопа и рэпа. Это неожиданное сочетание стилей делает чтение динамичным и современным.

Особенности пространства

Не менее важным элементом спектакля является пространство. Лестница театра и окна, выходящие на Тверскую улицу, создают атмосферу, в которой Татьяна Ларина могла бы въехать в Москву. Эта связь с пушкинским текстом усиливает погружение зрителей в атмосферу произведения.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание классической поэзии и современного исполнения! Перформанс «Евгений Онегин» обещает стать ярким событием театрального сезона.

Режиссер
Елена Морозова
В ролях
Елена Морозова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1700 ₽

Фотографии

Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа

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