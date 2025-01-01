Спектакль Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа

Музыкально-поэтические чтения «Евгения Онегина». Моноспектакль Елены Морозовой

«Электротеатр Станиславский» представляет уникальный перформанс, в котором артистка с инфернальной экспрессией читает фрагменты пушкинского шедевра «Евгений Онегин». Это не просто поэтические чтения, а захватывающее путешествие в мир классической литературы под звуки живой музыки и дионисийского экстаза.

Режиссер и исполнитель

Режиссером этого проекта выступает Елена Морозова, одна из ведущих актрис театра. В этом спектакле она не только автор, но и исполнитель, что придает чтениям особую атмосферу искренности и эмоциональной глубины.

О чем спектакль?

Перформанс представляет собой импровизацию, в которой Елена Морозова остается верной классическому тексту, создавая музыкальный коллаж. Она мастерски жонглирует речевыми техниками, читая текст за всех героев произведения, и порой использует элементы хипхопа и рэпа. Это неожиданное сочетание стилей делает чтение динамичным и современным.

Особенности пространства

Не менее важным элементом спектакля является пространство. Лестница театра и окна, выходящие на Тверскую улицу, создают атмосферу, в которой Татьяна Ларина могла бы въехать в Москву. Эта связь с пушкинским текстом усиливает погружение зрителей в атмосферу произведения.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание классической поэзии и современного исполнения! Перформанс «Евгений Онегин» обещает стать ярким событием театрального сезона.