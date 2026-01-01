Оповещения от Киноафиши
Евгений Онегин. Часть первая
Евгений Онегин. Часть первая

Спектакль Евгений Онегин. Часть первая

Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 130 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Евгений Онегин» в Санкт-Петербургском Большом театре кукол

«Евгений Онегин» - это театральная постановка по знаменитому роману в стихах Александра Пушкина. Спектакль распахивает двери в мир классической литературы, знакомя зрителей с известными сценами: встречей Онегина и Татьяны, дуэлью с Ленским и перипетиями жизни сестер Лариных. Но это лишь часть того, что можно увидеть на сцене.

Уникальный взгляд на классическое произведение

Театральная команда БТК во главе с режиссером Русланом Кудашовым создала спектакль в нескольких частях. Это позволяет зрителям насладиться поэтическим текстом без сокращений и увидеть персонажей с нового ракурса. Особое внимание уделено взаимодействию актёрского и кукольного планов, что придаёт спектаклю уникальность.

Актеры и создатели

В основу спектакля положены первые три главы «Евгения Онегина». В этом творческом процессе участвуют не только Пушкин, но и его друзья: Вяземский, Дельвиг, Жуковский и многие другие. Их голоса будут сопровождать зрителей на протяжении всего представления, создавая многоуровневую драма, которая раскрывает не только сюжет романа, но и жизнь автора.

  • Режиссер: Руслан Кудашов
  • Художник: Марина Завьялова
  • Композитор: Андрей Кондратьев (группа «Сказы леса»)

Действующие лица и исполнители

Актёры Большого театра кукол:

  • Алесь Снопковский
  • Сергей Беспалов
  • Иван Солнцев
  • Максим Морозов
  • Игорь Ушаков
  • Алексей Егоров
  • Роман Дадаев
  • Ренат Шавалиев
  • Платон Селивановский
  • Анатолий Гущин
  • Александр Игнатьев
  • Виктория Войнич-Слуцкая
  • Екатерина Ложкина-Белевич
  • Ксения Павлова
  • Мария Кудряшова
  • Наталья Сизова
  • Анна Сомкина
  • Александра Ионова
  • Василиса Ушакова
  • Джамиля Билялова
  • Алёна Первухина
  • Вадим Белопухов

Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом

Категория: 16+

Март
18 марта среда
19:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 800 ₽

Фотографии

Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая Евгений Онегин. Часть первая

