Спектакль Евгений Онегин. Часть первая

Спектакль «Евгений Онегин» в Санкт-Петербургском Большом театре кукол

«Евгений Онегин» - это театральная постановка по знаменитому роману в стихах Александра Пушкина. Спектакль распахивает двери в мир классической литературы, знакомя зрителей с известными сценами: встречей Онегина и Татьяны, дуэлью с Ленским и перипетиями жизни сестер Лариных. Но это лишь часть того, что можно увидеть на сцене.

Уникальный взгляд на классическое произведение

Театральная команда БТК во главе с режиссером Русланом Кудашовым создала спектакль в нескольких частях. Это позволяет зрителям насладиться поэтическим текстом без сокращений и увидеть персонажей с нового ракурса. Особое внимание уделено взаимодействию актёрского и кукольного планов, что придаёт спектаклю уникальность.

Актеры и создатели

В основу спектакля положены первые три главы «Евгения Онегина». В этом творческом процессе участвуют не только Пушкин, но и его друзья: Вяземский, Дельвиг, Жуковский и многие другие. Их голоса будут сопровождать зрителей на протяжении всего представления, создавая многоуровневую драма, которая раскрывает не только сюжет романа, но и жизнь автора.

Режиссер: Руслан Кудашов

Руслан Кудашов Художник: Марина Завьялова

Марина Завьялова Композитор: Андрей Кондратьев (группа «Сказы леса»)

Действующие лица и исполнители

Актёры Большого театра кукол:

Алесь Снопковский

Сергей Беспалов

Иван Солнцев

Максим Морозов

Игорь Ушаков

Алексей Егоров

Роман Дадаев

Ренат Шавалиев

Платон Селивановский

Анатолий Гущин

Александр Игнатьев

Виктория Войнич-Слуцкая

Екатерина Ложкина-Белевич

Ксения Павлова

Мария Кудряшова

Наталья Сизова

Анна Сомкина

Александра Ионова

Василиса Ушакова

Джамиля Билялова

Алёна Первухина

Вадим Белопухов

Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом

Категория: 16+