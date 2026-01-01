Спектакль Евгений Онегин. Часть первая

«Евгений Онегин» - это театральная постановка по знаменитому роману в стихах Александра Пушкина. Спектакль распахивает двери в мир классической литературы, знакомя зрителей с известными сценами: встречей Онегина и Татьяны, дуэлью с Ленским и перипетиями жизни сестер Лариных. Но это лишь часть того, что можно увидеть на сцене.
Театральная команда БТК во главе с режиссером Русланом Кудашовым создала спектакль в нескольких частях. Это позволяет зрителям насладиться поэтическим текстом без сокращений и увидеть персонажей с нового ракурса. Особое внимание уделено взаимодействию актёрского и кукольного планов, что придаёт спектаклю уникальность.
В основу спектакля положены первые три главы «Евгения Онегина». В этом творческом процессе участвуют не только Пушкин, но и его друзья: Вяземский, Дельвиг, Жуковский и многие другие. Их голоса будут сопровождать зрителей на протяжении всего представления, создавая многоуровневую драма, которая раскрывает не только сюжет романа, но и жизнь автора.
Актёры Большого театра кукол:
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом
Категория: 16+