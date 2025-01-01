Спектакль Евгений Миронов. Гамлет

Меню
Евгений Миронов. Гамлет
16+
Концерт-спектакль с Евгением Мироновым

Что может быть прекраснее объединения музыки и театра? На концерте-спектакле, проходящем в Свердловской филармонии, зрители смогут насладиться музыкой Дмитрия Шостаковича, вдохновленной одной из самых известных пьес Уильяма Шекспира — «Гамлетом». Эта работа не только занимает особое место в мировой классике, но и иллюстрирует глубокую связь между музыкой и литературой.

Трижды обратиться к Гамлету

Дмитрий Шостакович трижды использовал шекспировского «Гамлета» в своих произведениях, создавая уникальные музыкальные интерпретации для театральных постановок и кинофильма. Каждое из этих произведений по-своему раскрывает драматургические и эмоциональные аспекты героев, создавая насыщенную звуковую палитру, способную выразить чувства даже без слов.

Необычная встреча с классикой

На концерте перед зрителями выступит Московский государственный симфонический оркестр, что добавит интриги к еще одной музыкальной интерпретации «Гамлета». Мастера искусства музыки и слово — Рудин Иван и Миронов Евгений — погрузят зрителей в атмосферу произведений, в которых классика раскрывается с новой стороны. Эпоха синтеза искусств открывает новые горизонты восприятия великих сюжетов.

Не упустите возможность познакомиться с этими шедеврами и пережить уникальную симфонию чувств и эмоций.

Евгений Миронов
Февраль
10 февраля вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 7900 ₽

